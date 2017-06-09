Доработать диплом по программированию

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки113 просмотров
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тема:Электронный_ органайзер  Delphi 

что надо сделать во вложении, сам диплом пришлю исполнителю. Интересует цена за работу!

7 лет назад
gadla
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад