Курсовая, бизнес-план

Предмет: Архитектура предприятия

Цель: разработать бизнес-план интернет-аукциона строго по методическим указаниям

Проверка на антиплагиат: ETXT 75% и выше

Сроки: 2 недели

!!! Важно, чтобы работа была уникальной, т.к. у преподавателей ВУЗа есть своя закрытая база, по которой они также прогоняют все работы

Методические указания, список литературы, приложения к курсовой и лист задания (всё. что имеется на руках) предоставлю по запросу.