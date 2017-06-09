Описание дипломной работы (укр.)

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Потрібно зробити опис Диплопної роботи строго по методичним вказівкам та готовому сайті. Сайт написаний на мові PHP, MySQL, JS та ajax.

Тема: Web-орієнтована інформаційна система обласного стоматологічного відділення. Прикріплюю методичні рекомендації до диплому. Є похожа робота для прикладу, та мій опис, скину при договорі.

Потрібно зробити до 12.06.2017, крайній срок до 14.06.2017.

7 лет назад
QnNN
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад