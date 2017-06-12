Курсовая "Учет и Анализ"

Потрібно зробити опис Диплопної роботи строго по методичним вказівкам та готовому сайті. Сайт написаний на мові PHP, MySQL, JS та ajax. Тема: Web-орієнтована інформаційна система обласного стоматологічного відділення. Прикріплюю методичні рекомендації до диплому. Є похожа робота для ...
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Тема работы: Налоговый учет на современном предприятии, его взаимосвязь с другими видами учета.
Объём: 25-30 страниц с учетом титульного листа.
Оформление: Times New Roman» 14 кегелем с 1.5 интервалом, подробные требования и методичку предоставлю выбранному кандидату.
Антиплагиат: проверка по ETXT не менее 75%
Срок: до 22 июня МАКСИМУМ
Предоплата.
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