Курсовая "Учет и Анализ"

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки144 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тема работы: Налоговый учет на современном предприятии, его взаимосвязь с другими видами учета.

Объём: 25-30 страниц с учетом титульного листа.

Оформление: Times New Roman» 14 кегелем с 1.5 интервалом, подробные требования и методичку предоставлю выбранному кандидату.

Антиплагиат: проверка по ETXT не менее 75%

Срок: до 22 июня МАКСИМУМ

Предоплата.

7 лет назад
ms_i_kirova
Ирина 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад