Срочный заказ. Сделать презентацию(10 слайдов) + выступление на диплом

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт13 заявок167 просмотров
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К выступлению надо добавить ответы на заметки рецензента, все работы вышлю.

7 лет назад
vlasova_ju
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад