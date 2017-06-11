Отредактировать диплом на уникальность

Предмет: Архитектура предприятия Цель: разработать бизнес-план интернет-аукциона строго по методическим указаниям Проверка на антиплагиат: ETXT 75% и выше Сроки: 2 недели !!! Важно, чтобы работа была уникальной, т.к. у преподавателей ВУЗа есть своя закрытая база, по которой они также ...