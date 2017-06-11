Правка диплома педагогика

Тема работы: Налоговый учет на современном предприятии, его взаимосвязь с другими видами учета. Объём: 25-30 страниц с учетом титульного листа. Оформление: Times New Roman» 14 кегелем с 1.5 интервалом, подробные требования и методичку предоставлю выбранному кандидату. Антиплагиат: проверка по ETXT ...
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Вы не внимательно читаете методические рекомендации по написанию работ подобного уровня. Во введении логический аппарат исследования написан не в той последовательности, я вам выделила жёлтым фоном. Заголовки глав должны быть заглавными буквами, а параграфов - жирно+курсив. Я Вам кое-где исправила.Каждая глава должна заканчиваться выводом. Я не поняла суть Вашего эксперимента. Ну определили Вы наличие леворуких детей в классе. Это означает, что они все обязательно проблемные? Т.е. - леворукий ребёнок - это ребёнок с нарушениями? Других вариантов не может быть? Все леворукие дети не могут быть нормальными? Если Вы со мной не согласны, то зачем же Вы после определения детей с леворукостью сразу начинаете у них чего-то корректировать? Может стоит сначала выяснить, есть ли у него проблема и в чём она заключается? А может он абсолютно нормален. Кстати, Вы пишете только о том, что не так у леворуких детей. А ведь у них есть и масса достоинств по сравнению с праворукими детьми. Я думаю Вам будет достаточно просто определить в классе леворуких детей и определить есть ли у них проблемы в чём-то. На основе анализа трудностей леворуких детей Вы можете предложить коррекционную программу, но не проводите её. Вот это нужно исправить
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