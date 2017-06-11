ВКР по строительству

Тема работы: Налоговый учет на современном предприятии, его взаимосвязь с другими видами учета. Объём: 25-30 страниц с учетом титульного листа. Оформление: Times New Roman» 14 кегелем с 1.5 интервалом, подробные требования и методичку предоставлю выбранному кандидату. Антиплагиат: проверка по ETXT ...
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Требуется выполнение ВКР, методичка, исходные данные и часть выполненной работы - во вложении.
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