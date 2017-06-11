Написать курсовую работу. Минимум 25 страниц. Антиплагиат - от 70 процентов. Срок - утро 14 июня
Курсовая работа на тему определение момента, обусловленного наклоном ш
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
курсовая работа на тему определение момента, обусловленного наклоном шкворня, в зависимости от расчётного радиуса колеса
задание в файле
срок минимальный
- Похожие заказы
- $27Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать диплом. Тема: Разработка бизнес и технологических сценариев производственных процессов с использованием трехмерной графики. Объем: 60-80 стр. Уникальность от 70% по антиплагиату. Интересует цена. Срок 10 дней. Данные прилагаем.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Есть два диплома: мой и тот с которого делался рерайт. Необходимо сделать мой уникальным. Стоимость предлагайте свою. Необходимо сделать до завтрашнего вечера.Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется выполнение ВКР, методичка, исходные данные и часть выполненной работы - во вложении. В заявках просьба указывать стоимость и срок выполнения.Закрыт6 лет назад
Дипломная работа на уровне техникума. Тема: проектирование малоэтажного жилого дома в МО и организация технологических процессов при строительстве Должно быть 2 листа по архитектуре, 1 лист по конструкциям, где посчитаны одна вертикальная одна горизонтальная конструкции, и ...Закрыт6 лет назад
Вы не внимательно читаете методические рекомендации по написанию работ подобного уровня. Во введении логический аппарат исследования написан не в той последовательности, я вам выделила жёлтым фоном. Заголовки глав должны быть заглавными буквами, а параграфов - ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Бизнес план курьерской службы для магазина продуктов "Планета холидей" Количество страниц: 15 Срoк сдачи: 12-06-2017 (до 19-00) Дополнительные требования: Работники доставки должны быть сотрудниками магазина. Требования прикрепленыРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать.Разделы[b] : [/b] [b] [/b] [b]Экономика архитектурно-градостроительных решений [/b] [b] [/b] [b]Экономическая кадастровая оценка территории[/b] [b] [/b] Примеры вприложении. Учебники и методички тоже в приложении. Чертеж автокад приложу позже. В состав работывходят: документ Word и графическиечертежи. Работаразделена на 3 части. [b]ММТ.[/b] Этирасчеты выполнить по фрагменту (взять фрагмент ...Закрыт6 лет назад
тема:Электронный_ органайзер Delphi что надо сделать во вложении, сам диплом пришлю исполнителю. Интересует цена за работу!Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Предмет: Архитектура предприятия Цель: разработать бизнес-план интернет-аукциона строго по методическим указаниям Проверка на антиплагиат: ETXT 75% и выше Сроки: 2 недели !!! Важно, чтобы работа была уникальной, т.к. у преподавателей ВУЗа есть своя закрытая база, по которой они также ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт7 лет назад