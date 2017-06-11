Курсовая работа на тему определение момента, обусловленного наклоном ш

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок101 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

курсовая работа на тему определение момента, обусловленного наклоном шкворня, в зависимости от расчётного радиуса колеса

задание в файле

срок минимальный

7 лет назад
diplompro
Дмитрий 
40 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад