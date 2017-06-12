Дневник-отчет по производсвенной и учебной практике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок103 просмотра
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Нужен в короткие сроки дневник-отчет по производственной практике 

На тему 

Ресторанного сервиса и торговли 

7 лет назад
stuxnet
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад