Дневник-отчет по производсвенной и учебной практике

ТЕМА РАБОТЫ Алгоритм управления развитием объекта недвижимости на основе редевелопмента КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ 20 ШРИФТ * Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 70% КРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ 16.06.2017 Прикрепляю смету по первому 1 варианту реализации проекта. ...
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