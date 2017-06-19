Характеристика 5-7 экономических статей (резюме)

$20
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка136 просмотров
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Статьи должны быть напрямую или косвенно связаны с темой: Modelling structural changes/breaks in exchange rates

Нужно сделать отчет в форме обзора литературы по теме НИР (то есть не только список, а и характеристика)

Язык: русский

Использовать: https://scholar.google.ru/

7 лет назад
teremo4ek
29 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
umid_filosof
Умид 
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$12
1 день
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