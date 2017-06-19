часть курсовой работы ДИСЦИПЛИНА [i]Гидроавтоматика ТЕМА РАБОТЫ [/i]Разработка гидравлической системы фронтального погрузчика КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ [i]1-20 ШРИФТ [/i]Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 30% КРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ 17.06.2017ПОЖЕЛАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Нужен только расчет
Характеристика 5-7 экономических статей (резюме)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Статьи должны быть напрямую или косвенно связаны с темой: Modelling structural changes/breaks in exchange rates
Нужно сделать отчет в форме обзора литературы по теме НИР (то есть не только список, а и характеристика)
Язык: русский
Использовать: https://scholar.google.ru/
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