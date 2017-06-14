Зимний пейзаж фантазией и натурной штудией :"зимний пейзаж с птичьей з

Друзья, кто сможет сделать?

Тема работы: Зимний пейзаж фантазией и натурной штудией :"зимний пейзаж с птичьей западней "Питера Брейгеля Младшего и" Катание на коньках " Х. Аверкампа (ГМИИ, основное здание)Тип работы: КурсоваяОбъем работы: 2 страницыПредмет: История искусствУчебное заведение:Срок исполнения: 17.06.2017

Основные требования к курсовой работе: Работа должна состоять из трех частей: постановки проблемы, основной части и заключения.

Во вступлении необходимо поставить задачу вашего исследования в курсовой работе. На самом деле задача вашего исследования сформулирована в теме. Убедитесь, что Вам ясны значения всех слов в названии темы. Во вступлении Вы должны раскрыть, как именно Вы понимаете эту задачу, т.е. сформулировать ее в виде вопроса, ответ на который Вы собираетесь найти. Напишите, что именно Вы будете анализировать и с какой целью. Если Вы не понимаете, о чем Вы должны писать, обратитесь к преподавателю после лекции или в часы консультаций.

,В основной части работы важно не только выполнить описание и сравнение предложенных произведений искусства, но так же необходимо поставить свои личные впечатления в контекст существующих научныхпредставлений. Описание произведений искусства должно получить свое продолжение в их анализе в контексте проблематики, связанной с той или иной эпохой.

Для этого необходимо ознакомиться с литературой по изучаемому вами периоду. Литературных источников должно быть не меньше двух. Знания,

почерпнутые из этих источников, должны быть изложены своими словами. Если в литературе Вы встречаете несколько противоположных мнений, относящихся к проблематике Вашей работы, излагая их, Вы должны указать, какая точка зрения Вам предпочтительна, и аргументировать Ваш выбор.

В заключении Вы должны представить выводы из Вашей работы, т.е. в краткой форме перечислить ответы на вопросы, сформулированные во вступлении. Если выводы не соответствуют задачам исследования, значит,Ваша работа написана не по теме.

Курсовая работа должна обязательно содержать список использованной Вами литературы (в нем необходимо указать не только имя автора и название книги, но и место, и год издания). В списке литературы названия книг располагаются в алфавитном порядке. Если Вы использовали книги на разных языках, то сначала Вы приводите в списке литературы названия книг и статей на русском языке, а затем на иностранных языках. Без списка литературы работа не принимается. Список литературы является показателем Вашего умения работать с источниками, а так же как с алфавитными, так и систематическими каталогами библиотек. Список литературы может включать в себя не только те книги, из которых вы будете приводить цитаты в своей работе, но и те сочинения, которые Вы просматривали в процессе работы.

Объем работы – максимум пять печатных страниц (возможен меньший объем, но не больший). При использовании текстового редактора «Word» параметры оформления страницы должны быть следующими: межстрочный интервал - полуторный, размер шрифта - 12, левое поле - 3 см., правое поле - 1,7 см, верхнее поле - 2,5 см., Нижнее поле - 2 см.

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