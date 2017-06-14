Зимний пейзаж фантазией и натурной штудией :"зимний пейзаж с птичьей з

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Тема работы: Зимний пейзаж фантазией и натурной штудией :"зимний пейзаж с птичьей западней "Питера Брейгеля Младшего и" Катание на коньках " Х. Аверкампа (ГМИИ, основное здание)Тип работы: КурсоваяОбъем работы: 2 страницыПредмет: История искусствУчебное заведение:Срок исполнения: 17.06.2017

Основные требования к курсовой работе: Работа должна состоять из трех частей: постановки проблемы, основной части и заключения. 

  • Во вступлении необходимо поставить задачу вашего исследования  в курсовой работе. На самом деле задача вашего исследования сформулирована в теме. Убедитесь, что Вам ясны значения всех слов в названии темы.  Во вступлении Вы должны раскрыть, как именно Вы понимаете эту задачу, т.е. сформулировать ее в виде вопроса, ответ на который Вы собираетесь найти. Напишите, что именно Вы будете анализировать и с какой целью. Если Вы не понимаете, о чем Вы должны писать, обратитесь к преподавателю после лекции или в часы консультаций.
  • ,В основной части работы важно не только выполнить описание и сравнение предложенных произведений искусства, но так же необходимо поставить свои личные впечатления в контекст существующих научныхпредставлений.  Описание произведений искусства должно получить свое продолжение в их анализе в контексте проблематики, связанной с той или иной эпохой.
  • Для этого необходимо ознакомиться с литературой по изучаемому вами периоду. Литературных источников должно быть не меньше двух. Знания,
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  • почерпнутые из этих источников, должны быть изложены  своими словами.  Если в литературе Вы встречаете несколько противоположных мнений, относящихся к проблематике Вашей работы, излагая их, Вы должны указать, какая точка зрения Вам предпочтительна, и аргументировать Ваш выбор.
  • В заключении Вы должны представить выводы из Вашей работы, т.е. в краткой форме перечислить ответы на вопросы, сформулированные во вступлении.  Если выводы не соответствуют задачам исследования, значит,Ваша работа написана не по теме.
  • Курсовая работа должна обязательно содержать список использованной Вами литературы (в нем необходимо указать не только имя автора и название книги, но и место, и год издания). В списке литературы названия книг располагаются в алфавитном порядке. Если Вы использовали книги на разных языках, то сначала Вы приводите в списке литературы названия книг и статей на русском языке, а затем на иностранных языках. Без списка литературы работа не принимается. Список литературы является показателем Вашего умения работать с  источниками, а так же как с алфавитными, так и систематическими каталогами библиотек. Список литературы может включать в себя не только те книги, из которых вы будете приводить цитаты в своей работе, но и те сочинения, которые Вы просматривали в процессе работы.
  • Объем работы – максимум пять печатных страниц (возможен меньший объем, но не больший). При использовании  текстового редактора «Word» параметры оформления страницы должны быть следующими: межстрочный интервал - полуторный, размер шрифта - 12, левое поле - 3 см., правое поле - 1,7 см, верхнее поле - 2,5 см., Нижнее поле - 2 см.
7 лет назад
LabComputers
Иван 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 отзывов