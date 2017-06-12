Полный факторный эксперимент по Гиббсу

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Тема работы: Полный факторный эксперимент по Гиббсу

Задание:

В качестве образца на почту отправлю пример работы. Сталь возьмите например 40Х

Пример работы по запросу 

7 лет назад
LabComputers
Иван 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 отзывов