Техническое редактирование диссертации

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок139 просмотров
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Нужно вычитать технический текст диссертации на украинском языке. Объем диссертации примерно 130 страниц 14 текста с полуторным межстрочным интервалом. Пишите стоимость за которую вы готовы сделать все очень

качественно. Срок 7-10 дней.

7 лет назад
guest_14974643675323
7 лет в сервисе
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7 лет назад