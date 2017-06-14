Написать теоретическую часть диплома

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок213 просмотров
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Написать пункты 1.1 культуроформирующие функции журналистики 1.2 авторские программы характеристика 

тема диплома: тематические особенности программ о кино(на примере "закрытого показа" и "культа кино") 

7 лет назад
guest_14975183882462
7 лет в сервисе
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7 лет назад