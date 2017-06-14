Написать пункты 1.1 культуроформирующие функции журналистики 1.2 авторские программы характеристика тема диплома: тематические особенности программ о кино(на примере "закрытого показа" и "культа кино")
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ДИСЦИПЛИНА Гос-е и муниц. управление ТЕМА РАБОТЫ Государственное муниципальное управление, тема содействие населения в благоустроустройстве. КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ 35 стр ШРИФТ Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60% КРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ 18.06.2017ПОЖЕЛАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Нужна 2 гл.( это научно-исследовательская работа, просто сбор теории,до 10 стр.) + 3 глава (до 20 стр.)+заключение(2-3 стр) и список литературы по 2 и 3 главам(2-3 стр.) . Первая глава и введение готовы. В файле, что есть по проблемам.
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