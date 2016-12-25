Написать эссе

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$11
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Завершен3 заявки114 просмотров

Тема:"Региональные и глобальные интересы современной России".

объем 8-10 листов 

Бюджет 500р

тема "Власть как показатель стратификации".

объем 3 страницы

Бюджет 200р

Срок до вечера 24.12

8 лет назад
ArcSun
41 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Dionisios
44 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$11
3 дня
Антон выполнил заказ качественно и в срок, как и обещал. Все согласно ТЗ. Очень рад, что выбрал его исполнителем. Уникальность максимальная, блестящий результат. Огромное спасибо!
Четкое ТЗ. Оплата без задержек.

Заявки фрилансеров

Dionisios
44 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад