Преддипломная,рaзpa6oткa и peaлизaция cтpaтeгичecкoгo плaнa

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Закрыт2 заявки106 просмотров

отчет по преддипломной практике.

на 30 страниц план примерный есть. есть образец. небольшие расчеты и метода к ним. сектор хорека. есть компания, все нужные данные можно достать. это все к диплому на примерно такую тему.

срок - до 24-12

стоимость?

8 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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