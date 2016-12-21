Курсовая - Металлургическая теплотехника

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Вид работы: Курсовая работа

Предмет: Металлургическая теплотехника

Тема работы: Рзработать технологический процесс для нагрева 14 заготовок(масса одной заготовки 8т,d=0=0,75м) из средлегированной стали в рекуперативном колодце

Количество страниц: 25-30

Срoк сдачи: 21-12-2016

Дополнительные требования: нужна графическая часть (полностью) и 8й пункт(из расчетной части)

8 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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