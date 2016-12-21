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Курсовая - Металлургическая теплотехника
Вид работы: Курсовая работа
Предмет: Металлургическая теплотехника
Тема работы: Рзработать технологический процесс для нагрева 14 заготовок(масса одной заготовки 8т,d=0=0,75м) из средлегированной стали в рекуперативном колодце
Количество страниц: 25-30
Срoк сдачи: 21-12-2016
Дополнительные требования: нужна графическая часть (полностью) и 8й пункт(из расчетной части)
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