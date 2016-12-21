Курсовая - Металлургическая теплотехника

Есть почти готовая статья. Преподаватель постоянно вносит поправки, теперь новые. Времени делать самой снова уже нет, да и нервов. Тема статьи касательно предоставления услуг ЖКХ - теплоснабжение в конкретном регионе. Все необходимые документы уже есть ...