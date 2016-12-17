Реферат по английскому языку. Тема: Вирус Зика.

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Реферат по английскому языку. Тема: Заболевание Зика. Изучение заболевания и методы лечения. Реферат должен быть 30 листов, 1\2 листа на русском, другая на английском. Не произвольный текст, а связанные вырезки из статьей врачей. Красочный, но написанный научным текстом.  К 20.12

8 лет назад
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8 лет назад

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