Курсовая работа по Модели и методы анализа проектных решений.

Тема: Тема учёт рабочего времени в 1с

Страниц 50

Шрифт 14

Оригинальность 65-70

Срок - 20.12 10-00 МСК

Дополнительно: В методичке - задание. Табель - пример, как он должен выглядеть на печати и в 1с.

Задание нужно выполнить на базе реального предприятия, данные по которому прилагаются.