Курсовая по современному русскому

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Закрыт2 заявки103 просмотра

тема – лексические средства усиления выразительности 

страниц – 20 

шрифт – 14 

оригинальность – 70% 

крайний срок – 24.12 

нужно сделать только теоретическую часть (1 главу) 

имеется примерный план 

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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