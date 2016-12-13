Сделать диcсертацию по excel

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Закрыт3 заявки155 просмотров

Тестовое задание:

Преобразовать этот столбец в новый так: 

1) найти последнюю цифру каждого числа. 

2) если это 0 - число не меняется 

3) если это цифра от i = от 1 до 9, то из данного числа необходимо вычесть число, стоящее в i-ой строке исходного столбца. 

Получится столбец с новыми числами - по нему вычислите среднее значение, но только по нечётным числам. Это среднее и введите как ответ.

8 лет назад
Maestro8989
Евгений 
32 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов

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