Сделать диcсертацию по excel

Тестовое задание:

Преобразовать этот столбец в новый так:

1) найти последнюю цифру каждого числа.

2) если это 0 - число не меняется

3) если это цифра от i = от 1 до 9, то из данного числа необходимо вычесть число, стоящее в i-ой строке исходного столбца.

Получится столбец с новыми числами - по нему вычислите среднее значение, но только по нечётным числам. Это среднее и введите как ответ.