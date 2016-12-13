Курсовая по учету и анализу

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Предмет - Учет и анализ. Тема - Уровни правового регулирования российского бухгалтерского учёта и их характеристика. Кол-во страниц 25 Шрифт 14 pt Оригинальность 60% Прошу вас сделать по методическим материалам.

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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