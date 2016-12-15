Преддипломная практика: Управление персаналом.

$16
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Закрыт2 заявки89 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать преддипломную практику.

Предмет: Управление персаналом.

Писать по организации  ООО “ЮжуралспецМС” ( г.Челябинск). Сайта нет у организации. Какие нужно данные клиент предоставит. Если данные не сможет предоставить - нужно взять аналогичную организацию и подставить данные.

Объем: 40 стр ( с учетом приложении)

Цена 1000р.

Срок: 5-6 дней.

Уникальность от 70% по системе антиплагиат.

Методичку прилагаем.

Ждем ваших заявок.

8 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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