Курсовая - «Информационные технологии в юридической деятельности»

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Здравствуйте!

Тема курсовой - Банк данных "Нормативные правовые акты, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации": назначение и функциональные возможности (http://minjust.consultant.ru/)

70% оригинальности.

Срок - 15.12 нужен черновой вариант работы.

Общее положение банка данных "Нормативно-правовые акты" 

История возникновения министерства 

Как пользоваться системой и чем она удобна (как работает) 

Привести примеры работы системы ссылаясь на различные кодексы 

Мнения различных учёных (Бачило, Кузнецов) 

- это *примерно* возможный план

8 лет назад
swetilo
Ирина 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

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