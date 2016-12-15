15 вариант Срок сдачи 15.12.16
Курсовая+2реферата (производственный менеджмент)
дисциплина – организация и управление производством
Курсовая:
тема – менеджмент как инструмент управления ресурсами для достижения целей с наивысшей эффективностью
страниц-25-30
шрифт-14
оригинальность-80%
крайний срок на все – 18.12
Реферат№1:
тема – роль законодательства в защите конкуренции
страниц – 15-20
шрифт-14
оригинальность-50%
Реферат№2:
тема-корпоративная культура как метод управления персоналом
страниц – 15-20
шрифт-14
оригинальность-50%
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