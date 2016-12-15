Курсовая+2реферата (производственный менеджмент)

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Закрыт4 заявки98 просмотров

дисциплина – организация и управление производством 

Курсовая: 

тема – менеджмент как инструмент управления ресурсами для достижения целей с наивысшей эффективностью 

страниц-25-30 

шрифт-14 

оригинальность-80% 

крайний срок на все – 18.12 

Реферат№1: 

тема – роль законодательства в защите конкуренции 

страниц – 15-20 

шрифт-14 

оригинальность-50% 

Реферат№2: 

тема-корпоративная культура как метод управления персоналом 

страниц – 15-20 

шрифт-14 

оригинальность-50% 

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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