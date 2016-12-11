Магистерская диссертация.Отслеживание края полосы на прокатном стане

Магистерская диссертация (7309)

Дисциплина:"Автоматизация технологических процессов и производств

Тема работы: Отслеживание края полосы на прокатном стане"" (на предприятии Северсталь в г. Череповце это стан 2000).

Кол-во страниц: 100-120

Шрифт: 14 pt

Оригинальность:80% на антиплагиат .ру (отчет прислать с работой)

Срок:18/12 актуальность, введение, план диссертации;

Дополнительная информация:

Преподаватель сказал, чтоб в ближайшее время я предоставила ему описание самой проблемы (т.е. управление самой гильотиной или может быть менять меру реза и т.д.), что может тогда стан будет работать не по одной, а сразу по нескольким заказам (как он привел в пример - есть полоса 9 м. а на стане программа - резать через каждые 4 м. и что может тогда сделать один рез 4 м, а другой - 5, чтоб в обрези не остался лишний 1 м.) т.е. минимизировать потери.

Данная работа должна быть направлена на металлургию. В моем городе (г. Череповец) такое производство есть на заводе "Северсталь", конкретнее - стан 2000, ЛПЦ. но не обязательно делать по нему, можно на любой другой прокатный стан, где актуальна данная тема. В связи с устарением оборудования или любой другой причине.

Я приложила файлы, в которых есть некоторая информация В папке "части диссертации" пример готовой работы с моей кафедры. Если будет возможность, то в конце работы нужно будет сделать либо программщину, либо визуализацию, либо разработать математическую модель (в общем, как нам сказали, должна быть наука, наша разработка). Если появятся еще какие-то вопросы - звоните. По диссертации сделать презентацию на 15 слайдов.