курсовая работа по микропроцессорным системам дисциплина - Микропроцессорные системы тема - Микроконтроллерный измеритель переменных напряжений количество страниц - 10 оригинальность - 30 -40% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить) шрифт - 14 pt крайний ...
Магистерская диссертация.Отслеживание края полосы на прокатном стане
Магистерская диссертация (7309)
Дисциплина:"Автоматизация технологических процессов и производств
Тема работы: Отслеживание края полосы на прокатном стане"" (на предприятии Северсталь в г. Череповце это стан 2000).
Кол-во страниц: 100-120
Шрифт: 14 pt
Оригинальность:80% на антиплагиат .ру (отчет прислать с работой)
Срок:18/12 актуальность, введение, план диссертации;
Дополнительная информация:
Преподаватель сказал, чтоб в ближайшее время я предоставила ему описание самой проблемы (т.е. управление самой гильотиной или может быть менять меру реза и т.д.), что может тогда стан будет работать не по одной, а сразу по нескольким заказам (как он привел в пример - есть полоса 9 м. а на стане программа - резать через каждые 4 м. и что может тогда сделать один рез 4 м, а другой - 5, чтоб в обрези не остался лишний 1 м.) т.е. минимизировать потери.
Данная работа должна быть направлена на металлургию. В моем городе (г. Череповец) такое производство есть на заводе "Северсталь", конкретнее - стан 2000, ЛПЦ. но не обязательно делать по нему, можно на любой другой прокатный стан, где актуальна данная тема. В связи с устарением оборудования или любой другой причине.
Я приложила файлы, в которых есть некоторая информация В папке "части диссертации" пример готовой работы с моей кафедры. Если будет возможность, то в конце работы нужно будет сделать либо программщину, либо визуализацию, либо разработать математическую модель (в общем, как нам сказали, должна быть наука, наша разработка). Если появятся еще какие-то вопросы - звоните. По диссертации сделать презентацию на 15 слайдов.
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