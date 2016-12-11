Курсовая - Теоритеческая фонетика

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Закрыт2 заявки96 просмотров

Здравствуйте!

Требуется выполнить курсовую "Логическое ударение"

Проверка на плагиат в Антиплагиат.вуз

Объем - 25 стр.

Уникальность - 75%.

Стоимость и срок?

8 лет назад
swetilo
Ирина 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров