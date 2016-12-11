Курсовая – радиопередающие устройства для телерадиовещания

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тема – радиопередатчики морской подвижной службы на частоту 440-456МГц 

страниц – 25-40 

оригинальность 60% 

крайний срок – 19.12 

сделать так же как и в предоставленном примере оформления. Вариант курсового 66

8 лет назад
nik0lka
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Был
8 лет назад
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