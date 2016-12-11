Курсовая по маркетингу

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Закрыт3 заявки90 просмотров

Тема – Анализ влияния окружающей среды маркетинга на рыночную деятельность 

фирмы 

страниц – 20-30   

шрифт – 14   

оригинальность – 60%   

крайний срок – 20.12 

есть методичка

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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