Курсовая работа по микропроцессорным системам

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок66 просмотров

#CРОЧНО!

курсовая работа по микропроцессорным системам   

дисциплина – Микропроцессорные системы    

тема – Микроконтроллерный измеритель переменных напряжений    

количество страниц – 10   

оригинальность – 30 -40% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)   

шрифт – 14 pt   

крайний срок сдачи – 16.12.2016   

дополнительная информация – Вся информация в файле 7515_kurs_zadanie(чуть-чуть исправлено)

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров