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Курсовая работа по микропроцессорным системам
#CРОЧНО!
курсовая работа по микропроцессорным системам
дисциплина – Микропроцессорные системы
тема – Микроконтроллерный измеритель переменных напряжений
количество страниц – 10
оригинальность – 30 -40% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)
шрифт – 14 pt
крайний срок сдачи – 16.12.2016
дополнительная информация – Вся информация в файле 7515_kurs_zadanie(чуть-чуть исправлено)
Заявки фрилансеров
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