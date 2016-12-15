15 вариант Срок сдачи 15.12.16
Сделать курсовую по литературе
И. С. ШМЕЛЕВ ПЬЕСА «МИСТИФИКАЦИЯ»: ВОПРОСЫ ТВОРЧЕСКОЙ ИСТОРИИ
Сделать курсовую по литературе по уже начатой работе. Файл с текстом произведения приложен. То что должно быть отражено в работе написано во введении Объем 25 стр. Ап 70% Сдать до 16.12. Оплата после скринов.
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