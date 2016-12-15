Сделать курсовую по литературе

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И. С. ШМЕЛЕВ ПЬЕСА «МИСТИФИКАЦИЯ»: ВОПРОСЫ ТВОРЧЕСКОЙ ИСТОРИИ

Сделать курсовую по литературе по уже начатой работе. Файл с текстом произведения приложен. То что должно быть отражено в работе написано во введении Объем 25 стр. Ап 70% Сдать до 16.12. Оплата после скринов.

8 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

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