Курсовой проект по логистике.

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Закрыт2 заявки108 просмотров

Написать курсовой проект от 20 листов "по ворд" на тему: "Оптимизация управления запасами в системе сбыта организации." Методические указания скину по запросу.

8 лет назад
Tommy007
Коля 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров