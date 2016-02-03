Написать курсовой проект от 20 листов "по ворд" на тему: "Оптимизация управления запасами в системе сбыта организации." Методические указания скину по запросу.
Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
Закрыт
7 лет назад
Написать курсовой проект от 20 листов "по ворд" на тему: "Оптимизация управления запасами в системе сбыта организации." Методические указания скину по запросу.
Решить задачу по статистике по пунктам.
Нужно написать работу, объемом до 10 листов по ворд (13 шрифт), произвести вычисления, добавить график, подвести итог. [u][i][b]Ситуация:[/b][/i][/u] Одинамериканский производитель промышленных товаров обнаружил, что его вытесняют с рынка. Системные аналитики обнаружили, что источник проблем - в системе управления запасами и производством. ...
Написать статью для журнала, уникальность свыше 70% Нужно написать 1-1.5 лиска(по ворду) 12 шрифт (5000 знаков)
Написать статью для журнала с уникальностью больше 65 (проверю антиплогиатом)