Нужно написать работу, объемом до 10 листов по ворд (13 шрифт), произвести вычисления, добавить график, подвести итог. [u][i][b]Ситуация:[/b][/i][/u] Одинамериканский производитель промышленных товаров обнаружил, что его вытесняют с рынка. Системные аналитики обнаружили, что источник проблем - в системе управления запасами и производством. ...