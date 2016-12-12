Дипломная работа.

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Закрыт2 заявки93 просмотра

Дипломная работа для бакалавра по прикладная информатика в экономике. Тема: Информационная система управления грузами складского помещения на основе корпоративной системы 1С: Предприятия. приложены требования которые есть, также нужен раздаточный материал для комиссии. уникальность не меньше 70%, данные по любому предприятию. Первая глава нужна до 15.12. Объем 70 стр.

8 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

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