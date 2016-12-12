Дипломная работа для бакалавра по прикладная информатика в экономике. Тема: Информационная система управления грузами складского помещения на основе корпоративной системы 1С: Предприятия. приложены требования которые есть, также нужен раздаточный материал для комиссии. уникальность не меньше 70%, данные по любому предприятию. Первая глава нужна до 15.12. Объем 70 стр.