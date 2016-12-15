Дипломная работа.

$80
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Закрыт2 заявки95 просмотров

Тема Роль фоновых знаний и способы передачи имплицитной информации при переводе общественно-политического текста. Дипломная работа по переводоведению, в основе которой лежит курсовая (перевод общественно-политического текста с немецкого на русский). Объем 35-40 стр. Ап 70%. Оплата частями после скринов. Сдать все до 25.12.

8 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

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