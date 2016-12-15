Курсовая -теория и история социально культурной деятельности

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Закрыт1 заявка76 просмотров

тема – особенности проектирования и реализации социокультурных технологий в сфере туризма 

страниц – 35 от введения 

шрифт-14 

оригинальность-50% 

крайний срок-15.12

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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