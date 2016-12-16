Логика юридическая

Необходима работа . тему можно выбрать из следующего списка:1. Роль определений в процессе научного познания и профессиональной деятельности юриста;2. Логический квадрат как модель отношений между простыми категорическими суждениями;

3. Сущность и логическая структура вопроса. Роль вопроса как формы мысли в процессе научного познания и профессиональной деятельности юриста.4. Умозаключения со сложными суждениями. Знание правил построения умозаключений со сложными суждениями в профессиональной деятельности юриста.5. Умозаключение по аналогии, ее роль в познавательном процессе и профессиональной деятельности юриста.6. Закон тождества в формальной логике, его требования к мышлению юриста.7. Закон исключительного третьего и его роль в юриспруденции.8. Закон достаточного основания в мыслительной и практической деятельности юриста.

Объем - 15 страниц (+/-)Обязательно введение и заключение.Контрольная должна быть систематизирована, в конце каждой главы должен быть подведен итог. Внутри главы могут быть (в идеале и должны быть) параграфы.В конце работы 6-7 выводов (это в идеале, можно чуть меньше).Должны быть сноски, использованная литература должна быть не только учебной.