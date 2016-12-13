Реферат информатика

Необходимо написать реферат .

Тема :Мировое_ информационное_ пространство.

Контрольная работа выполнятся в электронном виде на одной стороне печатного листа формата А-4 с применением информационных технологий (на компьютере с применением современных текстовых редакторов, таблиц и рисунков), печатают работу шрифтом размера 14, через 1,5 интервала. Объем контрольной работы – не более 20 страниц.