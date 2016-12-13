Реферат информатика

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Закрыт2 заявки115 просмотров

Необходимо написать реферат . 

Тема :Мировое_ информационное_ пространство. 

Контрольная работа выполнятся в электронном виде на одной стороне печатного листа формата А-4 с применением информационных технологий (на компьютере с применением современных текстовых редакторов, таблиц и рисунков), печатают работу шрифтом размера 14, через 1,5 интервала. Объем контрольной работы – не более 20 страниц.

8 лет назад
gadla
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13 лет в сервисе
Была
3 года назад

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