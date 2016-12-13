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Курсовая работа: Разработать Структурированную Кабельную Систему (СКС)
Разработать Структурированную Кабельную Систему(СКС) в соответствии с выданным планом помещения согласно принятым в
отрасли стандартам
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