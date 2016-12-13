Курсовая Стандартизация обучения информатике в школе

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Закрыт4 заявки137 просмотров

Раскрыть тему, привести примеры.

25 листов, 20 источников литературы.

Пишите цену, сроки.

8 лет назад
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8 лет назад

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