Срок сдачи 15.12.2016! Факультет таможенного дела, работа соответственно приближена к таможенной тематике. Сдать нужно завтра или вообще край 16.12, за скорость готов платить, собственно и все. Какое более подробное описание представить я не понимаю, я ...
Курсовая Стандартизация обучения информатике в школе
Раскрыть тему, привести примеры.
25 листов, 20 источников литературы.
Пишите цену, сроки.
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