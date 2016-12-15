Идентификация и выявление фальсификации лакокрасочных товаров

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Закрытнет заявок98 просмотров

Срок сдачи 15.12.2016! Факультет таможенного дела, работа соответственно приближена к таможенной тематике. Сдать нужно завтра или вообще край 16.12, за скорость готов платить, собственно и все. Какое более подробное описание представить я не понимаю, я вижу это так - есть тема, фрилансеры смотрят и дают ответ.

8 лет назад
Shaman713
Николай 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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