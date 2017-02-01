Дипломная работа по юриспруденции

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Закрыт3 заявки94 просмотра

тема – налог на недвижимость 

страниц – 60(это с заключение и выводом) 

шрифт – 14 

оригинальность – 60% 

крайний срок: 1глава – 21.12 

                        2 и 3 глава – 01.02.2017 

имеется план

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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