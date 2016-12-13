Отчет по практике - на 1 страницу и доки для практики

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки115 просмотров

Нужны два документа в ворде, заполненныею и доки об организации. можно аналогичные реальным.

детально:

1. отчет по практике на 1 страницу.

2.список материалов, собранных за время практики.

сами материалы - сколько получится. список в приложении.

стоимость?

8 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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