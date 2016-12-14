Курсовая по Математическому обеспечению автоматизированных систем

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Тема: Разработать математическую модель для заданной предметной области Предметная область - автоматизированная система поддержки принятия решений в сфере научной деятельности вуза.

Страниц - до 30

Оригинальность - 20

Дополнительно: Данную систему нужно реализовать программно (в веб-интерфейсе)

Есть примерное содержание расчетно-пояснительной записки. Пара пунктов уже написаны если возможно, применить метод анализа иерархий. Если он подойдет

Срок - до 21.12. 10-00 МСК

Дополнительный материал - во Вложениях

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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