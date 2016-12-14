тема работа – номер 11 по методичке (методичку – личным сообщением) страниц – до 30 шрифт – 14 оригинальность 70-75% крайний срок – 19.12 В работе проанализировать внешнеэкономические политические достижения ...
Курсовая работа по Модели и методы анализа проектных решений!
Тема: Тема учёт рабочего времени в 1с
Страниц 50
Шрифт 14
Оригинальность 65-70
Срок - 20.12 10-00 МСК
Дополнительно: В методичке - задание. Табель - пример, как он должен выглядеть на печати и в 1с.
Задание нужно выполнить на базе реального предприятия, данные по которому прилагаются.
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