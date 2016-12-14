Курсовая работа по Модели и методы анализа проектных решений!

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Тема: Тема учёт рабочего времени в 1с

Страниц 50

Шрифт 14

Оригинальность 65-70

Срок - 20.12 10-00 МСК

Дополнительно: В методичке - задание. Табель - пример, как он должен выглядеть на печати и в 1с.

Задание нужно выполнить  на базе реального предприятия, данные по которому прилагаются.

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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