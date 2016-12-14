Курсовая работа по экономической теории

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Закрыт4 заявки114 просмотров

тема работа – номер 11 по методичке (методичку – личным сообщением) 

страниц – до 30 

шрифт – 14 

оригинальность 70-75% 

крайний срок – 19.12 

В работе проанализировать внешнеэкономические политические достижения государства в настоящее время и спрогнозировать перспективу их развития

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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