Внешний аудит кредитных операций в банке

$13
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Закрытнет заявок104 просмотра

Аудит, ас антиплагиатом разберусь сама!Надо доделать третью главу у диплома.3 глава-план и программа с процедурами(доделать)-типичные ошибки в проводках-аудит эффективности. Оплата после скринов. Сделать к 19.12.

8 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

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