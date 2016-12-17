Курсовая работа по микропроцессорным системам

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок88 просмотров

курсовая работа по микропроцессорным системам

дисциплина - Микропроцессорные системы 

тема - Микроконтроллерный измеритель переменных напряжений 

количество страниц - 10

оригинальность - 30 -40% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)

шрифт - 14 pt

крайний срок сдачи - 17.12.2016

дополнительная информация - Вся информация в файле 7515_kurs_zadanie(чуть-чуть исправлено)

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров